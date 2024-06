Peeter Koppel Kui südant ei saa sundida, ei saa ka innovatsiooni käskida

Inimene on huvitav olend. Nimelt on tal võime unustada päris kiiresti teatud ebaõnnestumised. Veelgi enam – päris tihti on ebaõnnestumised küll meeles ja hästi teada, kuid vaatamata sellele võetakse varem ebaõnnestumis(t)eni viinud käitumismuster ning rakendatakse seda kirgliku jonnakusega, lootes millegipärast varasemast erinevaid tulemusi.

Üks koht, kus selline muster korduma kipub, on võimulolijate igavene arusaam sellest, et tegelik innovatsiooni allikas on nemad ning innovatsioon tekib kohe, kui selle tekkimiseks käsk antakse – või moodsamal ajal käsk «nügimisena» vormistatakse. Selle kohta võib ilmselt öelda, et tegemist on teatud jumalakompleksiga, kus «ülalt alla» käsu peale «saagu valgus!!» lööb ruumi heledaks ning kõik ruumis olijad on õnnelikud, et tänu antud käsule on elu helgem, valgem ja õnnelikum.