MEELIS OIDSALU Kuum kaitsepoolaasta lõppes pauguga Tootsi püstolist

Me ei tea, milline saab olema Ameerika Ühendriikide administratsiooni Ukraina-poliitika, aga nüüdseks teame, mis tunne on, kui maailma võimsaim riik oma õla Ukraina selja tagant ära võtab. Euroopas kasvatas see poolaasta lisaks sõjahirmudele ka enesekindlust. Venemaa küll forsseeris Ukraina rinnetel enneolematute inimkaotuste hinnaga oma vägesid, ent kardetud Ukraina kaitse ulatuslikum kollaps jäi olemata.