PAMELA MARAN Hedonism ei soosi püsisuhet ega peret

Elame egoajastul, kus kõige tähtsamaks on saanud MINA ja MINU. Me ei pea võitlema vabaduse eest, seisma toidujärjekorras või tegema lapsi, kes pensionipõlve kindlustaks. KÕIK on võimalik, maailm on valla, küllus on kättesaadav.