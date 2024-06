Minu meelest on üks sotsiaalmeedia kõige kurvemaid külgi see, kui palju tuge ja nõu küsitakse ja antakse mitmesugustes internetigruppides. See ei olegi võib-olla alati halb, aga niipalju kui mulle on silma jäänud, sünnib sealt pigem kahju. Eriti just suhteteemadel.