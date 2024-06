URMAS TARTES Omavahel kisklevad inimkarjad jäävad elukeskkonna hoidmisel hätta

Inimene on evolutsiooniliselt karjaloom, kellele on sügavalt omane afektiivne eristus oma ja võõra karja vahel. Nii maailmareligioonid kui ka inimõiguste ülddeklaratsioon on püüdnud seda kalduvust pärssida. See puutub ka ökoloogilisse kriisi: mida rohkem inimkarjade vahel kembeldakse, seda keerulisemaks läheb meie kõigi elukeskkonna hoidmine, kirjutab loodusteadlane Urmas Tartes.