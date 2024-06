Raul Eamets Ebamäärase «parema» nimel piiratakse nii teadlaste kui ka majanduse vabadust

Teadlase peamine edasiviiv jõud on uudishimu, uute asjade teadasaamine. Selleks et uusi teadmisi saada, on sageli vaja vanadest raamidest välja mõelda, tuleb julgeda astuda teele, kus keegi pole võib-olla käinud, et avastada midagi uut. Sotsiaalteaduses liigume paraku järjest rangetesse raamidesse ehk järjest kitsmaks lähevad piirid, mille sees tuleb toimetada.