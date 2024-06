MEELIS OIDSALU Miks Eesti kaitseväe instruktorid juba Ukrainas pole?

Kas mäletate, kuidas peaminister Kaja Kallas meile aasta tagasi pärast NATO Vilniuse tippkohtumist rääkis, et Ukraina liikmelisuse protsess sai käima lükatud? Kuidas NATO peasekretär Jens Stoltenberg selgitas, et Ukraina liitumisprotsessi suisa kiirendati? Need sõnumid osutusid glasuurivaabaks, millega üritati välja vabandada Vilniuse tippkohtumise kehva ettevalmistust. NATO Washingtoni tippkohtumisest ähvardab saada Ukraina NATOst väljajätmise tseremoonia, aga seda Balti regioonile kahjulikku tseremooniat on võimalik veel nurjata, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.