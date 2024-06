Sooidentiteedi teooria keskmeks on ettekujutus, et inimese sugu on sotsiaalselt konstrueeritud ning traditsiooniline arusaam, et sugusid on kaks, diskrimineerib kõiki neid, kelle sooidentiteet on teistsugune. Ehk siis neid, keda võib kokku võtta sümboliga LGBTIQA+, st lesbid, geid, biseksuaalsed, transseksuaalsed, interseksuaalsed, kväärid ja sookahtlevad, aseksuaalsed ning kõik ülejäänud mitte-heteroseksuaalid, keda sümboliseerib märk +.