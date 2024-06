Peeter Koppel Mulle ei meeldi kohustuslik keskpärasus

Võrdsus on imeline! Igaüks saab pirukast võrdse tüki. Kõlab hästi, mis? Kellel saaks midagi selle vastu olla? Minul näiteks on! Kui igaüks saab pirukast võrdse tüki, siis kipub olema nii, et see tükk ei ole ei piisava suuruse ega piisava kvaliteediga. Seda sellepärast, et sellises «võrdsuses» on valemist eemaldatud majanduse kontekstis vaat et olulisim nähtus – motivatsioon.