FOOKUS Kaja Kallas ehmatas lätlased tankitõrjekraavi kaevama

Läti on erinevalt Eestist kogenud viimastel aastatel tõsist ränderünnet. Traumeeritud elanikkond on nõudnud piiri tugevdamist.

Luureteenistuste hinnangud selle kohta, millal on Venemaa võimeline NATO liikmesriiki sõjaliselt ründama, ulatuvad kolmest kuni kaheksa aastani. Enne seda on Lätil kavas võtta ulatuslikud meetmed riigi territooriumi ja elanike kaitsmiseks «esimesest sentimeetrist alates». Võtmeroll selles on Läti idapiirile sõjaliste tõkete ehitamise ehk sõjalise anti-mobiilsuse projektil, kirjutab Läti ajakirjanik Anastasija Tetarenko-Supe.