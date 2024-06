MEELIS OIDSALU «Hiina õhupallid» Narva jões

Vene Föderatsiooni relvajõud ja piirivalve on eelistanud Eesti piiri rikkuda peamiselt õhus ja vees, sest seal on nappe piiririkkumisi märksa keerulisem tõkestada kui maismaal. Et taevas ja õhk pole inimese kodused keskkonnad, võivad vee- ja õhupiiri rikkumised tunduda ebaturvalisemad, kui need tegelikult on, arvab toimetaja Meelis Oidsalu.