KATRIN LAUR Eurooplaseks olemise võlu ja valu

Ma ei oleks saanud anda eestlastele nõu, kas astuda või mitte astuda Euroopa Liitu, ma sain kirjutada asjadest, mida ehk Eestis silmas ei osatud pidada. Mõni asi neist on kahjuks liigagi tõeks osutunud. Näiteks see, mis ma demokraatia kohta kirjutasin: «See demokraatia, mis tulevases superriigis nimega «Euroopa» valitsema hakkab, võib olla üsna erinev sellest, mida me praegu demokraatia nime all tunneme. Võibolla sarnaneb see rohkem Hiina mudeliga.» Artikli lõpetasin prohvetlikult: «Kui aga Brüsseli ametnikel õnnestub kõik «keskmise» peale reglementeerida, siis Euroopat enam ei ole.»