Sündimuse langus Eestis on äärmiselt murettekitav, aga see on pälvinud vähemalt nii arvamusliidrite kui ka poliitikute tähelepanu. Ent massiimmigratsioon ei ole isegi teadvustatud.

Äsja käisid mul külas Tšehhi tuttavad, kelle eelmine Eesti-reis jäi 20 aasta taha. Küsimusele, kuidas on Eesti selle ajaga muutunud, sain vastuseks, et vene keelt kostub märksa rohkem. See oli ootamatu, ehkki jälgin pidevalt rändestatistikat. Kohapeal elades on muutusi keerulisem aduda.