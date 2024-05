Kolmkümmend aastat on möödas taasiseseisvumisest, kuid mis immigratsiooni puutub, siis oleme taas 1980. aastate algusega sarnases olukorras. Nõukogude ajal saabunud immigrante pole aga suudetud veel ühiskonda sulandada.

Mõningast edu on küll saavutatud, kuid protsess ei ole kaugeltki lõppenud. Eesti venelaste kogukonda hästi tundvate allikate kohaselt on umbes viiendik nendest nn Kremli-meelsed ždun’id (tuletis venekeelsest sõnast ootama), kes siiani (ja pärast Ukraina sõja algust eriti) loodavad Eesti taasliitmist Venemaaga.