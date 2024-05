KÄRT VAARMARI Riik ei õpi kaotatud kohtuvaidlustest ja kulutab ikka mõttetult raha

Keskkonnaõiguse Keskuse praktikast on tuua mitmeid näiteid olukordadest, kus riigiasutused – näiteks RMK või keskkonnaamet, aga ka põllumajandus- ja toiduamet – jätkavad kohtuvaidlustele raha kulutamist. Ning isegi pärast seda, kui kohtud on leidnud, et nende käitumine on üldisemalt olnud ebaseaduslik ning et tegelikult on neil vaja oma praktikat muuta, kirjutab SA Keskkonnaõiguse Keskus õigusekspert Kärt Vaarmari.