MIHKEL KUNNUS Kas tõesti peab kodanik riigile tema oma seadusi meelde tuletama?

Tänane Fookus illustreerib ühest keskkonnakaitselisest nurgakesest väga häirivat sotsiaalset megatrendi – usaldamatuse kasvu riigiinstitutsioonide vastu. Sellest on kirjutatud palju ja õigusega ning peabki, sest see on väga tähtis asi.

Kuid ma rõhutaks siin eriliselt positiivset aspekti. Nimelt seda, et kuigi on mitmes mõttes väga pentsik ja kummastav, et riigiinstitutsioone on vaja kohtusse anda (sest nad sooritavad rikkumisi! Neid ei saa usaldada!), siis positiivne on see, et õigusriik toimib vähemasti selles mõttes, et riigiinstitutsioone on võimalik kohtus võita ja võidetaksegi (riigiinstitutsiooni nimega kohtusüsteem saab usaldada).