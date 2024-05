KAAREL PIIRIMÄE Liitlaste panus Eesti kaitsesse pole õiglane ega piisav

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem teeb riigikaitsele raha küsides seda, mis on sõjaväejuhtkonna kohus. Kindlasti on tarvis laskemoona. Kindel on aga ka see, et Eesti-taolisel rinderiigil ei ole kunagi piisavalt raha, et suuta oma piiridel kaitsta kogu läänekeskset rahvusvahelist korda. Vaja on põhimõttelist arusaamade muutust ning selle saavutamiseks senisest tunduvalt ambitsioonikamat diplomaatiat, kirjutab ajaloolane Kaarel Piirimäe.