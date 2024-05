MÕHHAILO GONTŠAR NATOl on aeg ennetada Kremli järgmist käiku Põhjamerel

Venemaa Arktikas paiknenud relvajõudude üksused on Ukrainas suuri kaotusi kandnud. Ka Vene mereväe kaotused Mustal merel on andnud hõlpu Balti riikidele ja Arktika piirkonnale, kuivõrd Venemaa sõjaline võimekus neis piirkondades on osaliselt vähenenud.

Venemaal on aga üks mereline võime, mis pole Ukrainas kaotusi kandnud: see on Venemaa kaitseministeeriumi süvamereuuringute peadirektoraat, mis jätkab õppusi NATO-ga vastamisi minekuks Põhja-Atlandil ja Arktika lääneosas. Selle peadirektoraadi käsutuses olev tehnika võimaldab rünnata veealust taristut. Sealjuures on Venemaal mitu vastavat eriüksust Kaliningradi oblastis.