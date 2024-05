Kõik suured religioonid tunnistavad, et inimesed on ebavõrdsed. Kirjakohti selle ilmestamiseks leiab niihästi Konfutsiuse õpetusest, Vanast ja Uuest testamendist kui ka koraanist. Kõige tuntum neist on ilmselt mõistukõne talentidest Matteuse evangeeliumis (25:14-30):