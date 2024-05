Uuring Miks just noored liberaalid on hädas vaimse tervisega?

Uuringutest on teada, et liberaalsete vaadetega naised on üldiselt halvema vaimse tervisega kui liberaalsete vaadetega mehed ja konservatiivid (nii naised kui mehed). Mis aga Haidti pani asja sügavamalt uurima on vaimse tervise järsk halvenemine noorte hulgas päras 2012. aastat. Muutus on sõna otsese mõttes murranguline ega ole tänaseks peatunud. Tegemist ei ole üksnes USA noorte probleemiga. Sama areng on samal ajal ilmnenud ka Suurbritannias, Kanadas ja Austraalias. Ka Eestis on täiskasvanute hulgas inimeste enesehinnangu põhjal kõige rohkem depressiooni ja ärevust 18-24 aastaste hulgas.