Terje Talv Tuuleenergia aitab lahendada Eesti tööstuse probleeme

Olles tihe külaline erinevate tööstusvaldkondade konverentsidel, on see hea võimalus proovida hinnata, mida näevad tööstusettevõtete juhid ja valdkonna eksperdid lähituleviku suurimate väljakutsetena. Kuigi hirmudena mainitakse nii kasvavat regulatsioonide hulka kui ka tööjõupuudust, kõlab tihti tööstusjuhtide suust ka kartus, et puudub selge arusaam, kust saada kasvava nõudluse tingimustes tulevikus juurde konkurentsivõimelise ja stabiilse hinnaga puhast elektrienergiat.

Pole kahtlustki, et tänapäeva tööstus on väga energiamahukas. Efektiivsuse suurendamise eesmärgil jõuab tööstusesse üha rohkem automatiseeritud lahendusi ning innovatiivsed tööstused on seetõttu suured elektritarbijad. Lisades asjaolu, et Eesti tööstus on võrreldes Lääne-Euroopaga veel väga palju inimtööjõupõhine, siis potentsiaal suures mahus elektrit tarbivate masinaparkide lisandumise osas on märkimisväärne.