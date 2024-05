Jaanus Kivirand Soodsaim viis elektri tootmiseks: maismaa tuuleenergia

Energiamajanduse suur väljakutse on leida tasakaal varustuskindluse, taskukohase hinna ja keskkonnasäästlikkuse vahel. Seejuures on taastuvenergia ja traditsioonilise põlevkivi, söe või gaasi põletamisel põhineva energeetika vastandamine kunstlik. Kõigil neil tootmisviisidel on elektri tootmise portfellis oma koht ja aeg.