Peeter Koppel Tõde teeb ka majanduse vabaks

Tõde olevat valus kuulata. Tõde aga tegevat ka vabaks. Ühel hetkel mitte just liiga kaua aega tagasi jõudis teatavasti kätte «tõejärgne ajastu». Ühed tegelased leidsid, et keelt tuleb tsenseerida oma ideoloogilistele eelistustele vastavaks viisil, mis võimaldab selle ideoloogia muuta kriitikavabaks ja ebamugava tõe eksistentsi suisa likvideerida. Selle suuna ideoloogilised vastased aga leidsid, et opaa! – kui nemad seal vastaspoolel võivad, siis me «paneme lihtsalt tuima». Esimene pool teatas, et «tõde on igaühel oma» ja «üleüldse on tunded tähtsamad» – et see, mida tunned, ongi tõde! Teine pool vastas sellele, et «meil on alternatiivsed faktid».