MEELIS OIDSALU Kõnevääratused on Eesti julgeolekule toonud nii mõnegi võidu

Briti väljaande The Telegraph Ukraina sõja teemaline taskuhääling, mida kuulatakse hoolega üle maailma, tsiteeris hoolikalt nii algselt elevust põhjustanud artiklit kui ka hilisemat vigade parandust. The Telegraphi ajakirjanik järeldas viimasest hoolimata, et kas (a) president Alar Karise nõunik lobises välja saladuse või (b) sai Eesti valitsus maha peenekoelise infooperatsiooniga. Eks ikka selleks, et Venemaad segadusse ajada. Ilmselt ajasimegi.