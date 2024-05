MIHKEL KUNNUS Oh kui seda pärismaalast ees ei oleks

Lauri Vahtre – ja mitte ainult tema – on korduvalt kasutanud keskkonnateemalistes väitlustes argumenti, et Eesti loodust kaitseb ikka eestlane, kohalik inimene (ning seepärast on eesti rahva ja kultuuri säilimine ning immigratsiooni piiramine oluline ka keskkonnakaitselisest seisukohast). See seisukoht pole kindlasti vale, aga vajaks veidi täiendusi.