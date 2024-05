HELENA EENOK RMK üks käsi ei tea, mida teine teeb

Mis võiks olla riigimetsa haldajale veel puutumatum kui ühe üliharuldase linnu Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) registreeritud elupaik? Must-toonekurgi on terve Eesti peale kokku hinnanguliselt 40–60 paari ehk umbes sada lindu. Vaid vähesed inimesed on seda haruldust oma silmaga näinud.

Ja on vähe liike, kes on metsaraie suhtes nii tundlikud kui must-toonekurg. Need tumesulgsed linnud otsivad pesitsemiseks sügavaid ja puutumatuid laasi, mis on inimestest kaugel. Must-toonekure liigina püsima jäämine on Eestis noatera peal ja vähim, mida saame tema heaks teha, on jätta elupaigad lagedaks raiumata.