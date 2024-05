KÄRT VAARMARI Kaasamine tähendab pahatihti pelgalt kohalike teavitamist raiest

Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) on metsaseadusest ja FSC standardist tulenev kaasamiskohustus, kuid paraku on kehtivad õigusnormid nii üldised ja ebamäärased, et need on andnud RMK-le näilise õigustuse viia kaasamist läbi omaenda suva kohaselt, kirjutab SA Keskkonnaõiguse Keskus õigusekspert Kärt Vaarmari.