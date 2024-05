MEELIS OIDSALU «Brüsseli veepommid» on uus valimiseelne normaalsus

Valimiste eel lõhkevad poliitpommid osutuvad nii mõnigi kord tagasivaates veepommideks, st et mingi skandaali põhjustanud väited lõpuks tõendust ei leiagi. Viimasel ajal on neid veepomme hakatud lõhkama Brüsselist. Sealt alguse saanud poliitspinnid on mõjusamad, sest Eestis ollakse välismaise suhtes erakordselt tundlikud, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.