RIIN SEEMA Tänapäeva nutimaailmas on emarolli üha raskem täita

Ajaloost on teada, et paljud kõrgklassi naised ei ole soovinud oma last imetada ja esimestel eluaastatel kasvatada, valides selleks amme. Olgu selleks siis tolle ajastu kultuurilised põhjused või jõukate naiste soov ja võimalus oma aega muusika, tantsu ja muu meelahutusega sisustada ning mitte tegeleda raske lapsekasvatamise tööga.