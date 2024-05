RUUBEN KAALEP Roheline rahvuslus ja konservatiivne looduskaitse

Üks keskne küsimus on, kas eestlastel on targem teha asju lääne moodi, püüdes muuhulgas järele aimata sealset raiskavat eluviisi, või säilitada enda omapära ja sellega koos enda veidrused. Paradoksaalselt aitab kõige paremini tugevdada rahvuslikku ühtsust just see, et väärtustatakse kohalikke eripärasid, nii keelemurdeid kui ka looduskooslusi, kirjutab roheline patrioot, SA Eestlaste Eesti juhataja Ruuben Kaalep (EKRE).