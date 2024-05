REILI ARGUS Emakeele õppimine algab juba enne sündi

Kui mõned aastakümned tagasi arutlesid keeleteadlased kaasasündinud universaalse grammatika üle, siis nüüdseks on valdavaks saanud seisukoht, et laps omandab keele keskkonnast ehk neilt, kes temaga kõnelevad. Emakeele omandamine ei toimu aga sugugi nii iseenesest ja märkamatult, nagu omal ajal arvati. Tegemist on palju rohkem õppimise ja õpetamisega, kui esmapilgul tunduda võib.