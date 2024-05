MERLE KIVEST Lapsevanem peab nii enda kui lapse ekraaniaega piirama

Viimase kümmekonna aastaga on nutiseadmete kasutamine märgatavalt kasvanud ja need on tunginud ulatuslikult ka laste igapäevaellu. Lasteaiaõpetajad teavad, et vanemas rühmas on nutiseade juba peaaegu kõigil 6–7-aastastel lastel. On vanemaid, kes püüavad neid keelata, teised ei pööra lapse nutiseadmes veedetud ajale mingit tähelepanu.