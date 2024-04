Erik Aru ⟩ Euroopa majanduslikud hädad vaikselt süvenevad

Euroopa majanduse struktuursed probleemid on juba hulk aastaid tasapisi pead tõstnud ja päris keeruline on neist mööda vaadata. Mõnigi poliitiline jõud siiski püüab endiselt seda teha, niipaljukest kui võimalusi avaneb. See muudab tulevikuväljavaated veelgi ebamäärasemaks. Selge, et midagi peab muutuma, aga mis ja kuidas?