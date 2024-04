Peeter Koppel ⟩ Vabaõhumuuseumiks muutunud Euroopa juhtkond võiks vigu ka tunnistada

Eufooria oli seoses toona euro kasutuselevõtuga vanas Euroopas igatahes suur. Ühisvaluuta pidi sisse juhatama ajastu, kus eurooplased näitavad ameeriklastele koha kätte! Isegi valuutakurssi hakati kuvama viisil, mis näitas, et euro on suvalise teise valuuta (sh USA dollari) suhtes «see tähtsam». Suurest tulevikust on kahe aastakümnega saanud hallivõitu olevik. Viimane ei viita aga eriti helgele tulevikule ning Euroopast ongi majanduslikus mõttes saanud «vabaõhumuuseum».