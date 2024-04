FOOKUS ⟩ Kuidas prokuratuuriseaduse rikkumine teenistuslikust järelevalvest välja triigiti

Äsja avalikustatud justiitsministeeriumi teenistusliku järelevalve aruandest saadud kõige olulisem teadmine on, et riigiprokuratuuri üle on võimalik poliitilist järelevalvet teostada ka õigusriiki ohustamata. Aruanne tekitab samas küsimuse, kuivõrd suutis järelevalvet läbi viinud neljaliikmeline komisjon jääda objektiivseks ning kas ja kui palju üritati teenindada värske justiitsministri Madis Timsponi soove sassi läinud suhteid peaprokuröriga iga hinna eest siluda. Aruannet luges toimetaja Meelis Oidsalu.