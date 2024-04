REA RAUS ⟩ Tühistamise ohvril on vähe lootust õiglasele kohtlemisele

Paraku on selline käitumisviis laienenud isegi akadeemilist tausta omavate inimeste hulka. Mõistetavalt on see ühiskonna sidususe ja akadeemilise kultuuri mõttes väga tõsiselt võetav ning üheselt taunitav tendents. Püüan seda mõtestada hiljutiste isiklike sündmuste valguses, kui ajaleht Eesti Ekspress avaldas minu kohta lahmiva artikli ja sellega seotud juhtkirja.