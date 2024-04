LIIVIA MAHLAPUU ⟩ Linnamäe paisjärve likvideerimisest võiks saada Sindi paisu järel teine Eesti edulugu

Linnamäe paisjärve majanduslik ja kultuuriline väärtus on pigem väike, kuid Jägala loodusala taastamisest on palju võita nii loodusel kui ka inimestel. Sindi paisu likvideerimine on innustav eeskuju, kirjutab Jägala jõe vabastamise eestvedaja Liivia Mahlapuu.