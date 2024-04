Tänases Fookuses on kaks lugu Linnamäe hüdroelektrijaama paisust ja sellest, kui mõistlik on selle lammutamine.

Üks lugu on Jägala Kalateed MTÜ esindajalt Liivia Mahlapuult. Nemad muidugi väga pooldavad lammutamist, on nad ju organiseerunudki selle nimel. Teine lugu on Tartu Ülikooli väärikatelt kalateadlastelt. Nemad on samuti ootuspäraselt selle poolt, et üks unikaalne vääriselupaik saaks taastatud.