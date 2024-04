Erik Aru ⟩ Kolm suundumust, mis võiks maailma majandust kõige enam muuta

Praeguse segasevõitu aja iseloomustamiseks sobib hästi ööl vastu pühapäeva toimunud Iraani drooni- ja raketirünnak Iisraeli vastu. Segadus Lähis-Idas tähendab tavaarusaama järgi kõrgemat naftahinda, sest ohustab sealse kandi tootmist ja transporti. Rünnaku järel nafta hind hoopis pigem langes nii Euroopas kui ka USAs. See oli nimelt kerkinud juba rünnaku ootuses ja kuna tegelikud tagajärjed polnudki nii hullud, siis vajus see taas allapoole.

Pärast rünnakut pääses harjunud moel valla erinevate arvamusavalduste torm. Mõne meelest on rünnaku suurim võitja Iisrael, keda kõhklevaks kippunud lääneriikidel pole enam võimalik mitte toetada. Teiste meelest näitas rünnak koha kätte Joe Bideni valitsusele, kelle sisepoliitilistest huvidest lähtuv laveerimine ja jõuetud näpuviibutused Iraani suhtes nende meelest viimasele hoopis julgust andsid. Kolmandate meelest on USA hoopis suurim võitja, sest näitas Iisraelile, kui sõltuv on tema julgeolek lääneriikide toetusest.