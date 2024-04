Peeter Koppel ⟩ Kõhutunde pealt portfellis geopoliitilist riski ei hajuta!

Ühest küljest on igasugused kaabaklike režiimide eesotsas olevat sotsiopaadid «avastanud», et nad saavad ilma märkimisväärsete tagajärgedeta tegutseda. Viisakad inimesed nimetavad toimuvat «geopoliitilisteks kriisideks». Teisest küljest on arenenud maailmas läbi saanud periood, mida iseloomustas rahvastiku vananemise kompenseerimine võlakoorma kasvatamisega ja selle abil poliitilise stabiilsuse ostmine.

Ma ei väsi kordamast, et olukorras, kus raha on n-ö otsas, saavad väga paljud inimesed väga pahaseks ja ühiskond liigub kõrgemalt usalduse tasemelt madalamale usalduse astmele. Selge on see, et selline areng on ebameeldiv ning mõjutab ka investoreid, keda muide on üha rohkem ja rohkem. Seega on üha rohkem ka neid, kellel kogu muule geopoliitilisele ärevusele lisandub ärevus ka oma rahakoti ja investeeringute pärast.