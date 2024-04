FOOKUS ⟩ Punamonumentidest jäänud tühimiku täidavad eestlaste ja venelaste ühised tähistamised

Venekeelses koolis gümnaasiumihariduse omandanud ja eluaeg Lasnamäel elanud Eesti esilõimija Dmitri Moskovtsev on seni hoidnud pigem madalat profiili. Tema valitsemise alla kuuluvate eesti keele majade töömaht ja eelarve on aga jõudsalt kasvanud.

Kas see on lihtsalt mulje või hoiategi avalikkuses märksa tagasihoidlikumat joont kui Integratsiooni Sihtasutuse eelmine juht Irene Käosaar? Kas see on strateegia või on sihtasutusel sõjapõgenikega käed-jalad nii tööd täis, et pole olnud aega meedias esineda?