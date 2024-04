Nagu me kõik teame, oli meil eelmisel aastal sajandi kõige väiksem sündide arv. Kui rahvusvahelist meediat jälgida, siis ei ole me ainukesed. Pigem vastupidi. Samasuguseid uudiseid võib lugeda Rootsi, Itaalia, Soome, Lõuna-Korea, Jaapani ning isegi Hiina kohta.

Lõuna-Koreas sündis eelmisel aastal rekordiliselt vähe lapsi ja sündimuskordaja langes juba tasemeni 0,72 last ühe naise kohta. See on kolm korda väiksem, kui oleks vaja, et hoida rahvaarv samal tasemel.