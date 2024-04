JAAK-KRISTIAN SUTT ⟩ Tegelikkuse eitamise ja tehnoutopismi vahel polariseeruv kliimapoliitika vajab realistlikku ülevaatamist

​Smil tuletab meile meelde, et kulunud on juba üle poole ajast, mis jääb 1997. aastal vastu võetud Kyōto protokolli ja käesoleva sajandi keskpaiga vahele. Kyōtos nõustus ligikaudu kolmandik maailma riikidest vähendama või hoidma kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 1990. aasta tasemel. See oli esimene samm võitluses ülemaailmse soojenemisega.