MIHKEL KUNNUS ⟩ 2024. aasta tõotab polariseerumisrekordit ka rohepöörde vallas

Päris paljud poliitilist rohepööret juba aluseeldusena võtvad inimesed räägivad sellest, et Eesti tulevik peaks kindlasti sisaldama energiamahukat tööstust. Et siis tasuvad suured energiainvesteeringud ära, näiteks suurtel (mere)tuuleparkidel tekib kindlus, et nende toodangule on tarbijaid jne.

Ühed skeptilisemad ütlevad kohe välja, et Skandinaavia odava elektriga ei konkureeri me niikuinii, ning teised lisavad, et meretuuleenergia teeb ikka elektrit kallimaks ja tootmiskõikumiste silumiseks läheb ikka mingit pruuni elektrit vaja, ja mida suurem tarbimine, seda rohkem. Siis põrutab keegi, kel närv juba must, et rohepöörde sildi all tahetakse meile sotsialismi importida, ja neljas ütleb, et kuulge, meil on sõda ukse all – sõda! –, meil pole praegu luksust selliste asjadega tegeleda.