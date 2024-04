Põim Kama ja Mart Parind ⟩ Riigihangetel käib mäng suitsu ja peeglitega

Et selgitada riigihangetes toimuvat suitsu ja peeglite mängu, tuleb alustada arvudest. Riigihangete roll majanduses on enneolematu – Eesti riigihangete rahaline maht on viimase kaheksa aasta jooksul kahekordistunud ja jõudnud tasemele, kus ühes kalendriaastas toimub ca viie miljardi euro eest hankeid. Aastal 2022 küündis see summa ligi kaheksa miljardi euroni.