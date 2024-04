Peeter Koppel ⟩ Ei, ma ei tea, millal järgmine finantskriis tuleb

Miks ma sellest räägin? Aga sellepärast, et minu käest on millegipärast hakatud küsima, et millal järgmine «suur finantskriis» tuleb – et mida ma ennustan või prognoosin? Ütlen ausalt – ma ei tea! Sest kui ma teaks, siis hakkaks ma selleks ilmselt suhteliselt jõuliselt valmistuma. Kui aga juba mina hakkaks selleks suhteliselt jõuliselt valmistuma, oleksid seda hakanud tegema ka paljud teised – ning selle protsessi tulemusena jääks finantskriis sisuliselt olemata. Turgudel ja majanduses nimelt on nii, nagu omal ajal luuletas Betti Alver: «Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb – mitte keegi ei oota.»