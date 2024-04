Luurega seotud ajakirjanikke on varitsenud keskmisest suurem oht jääda ebatervislikku allikasõltuvusse, kuna info asümmeetria on julgeolekuvaldkonnas ülekaalukalt allika kasuks. Avaliku luure võimaluste areng andmeajastul on aga pannud õiguskaitseorganid ja luureasutused uurival ajakirjandusel kohati sabas sörkima. Eluliste arengutega kaasas käimiseks tuleb luureasutustel enesest uut moodi mõtlema hakata, vahendab toimetaja Meelis Oidsalu briti luureteadlaste mõtteid.