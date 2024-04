IMBI HENNO ⟩ Kodanikuaktiivsus on Eesti noortele pigem võõras

Eesti riigi noorte kodanikuaktiivsus ja patriotism on 20 aasta jooksul tõusnud ja nad on hakanud enam muretsema keskkonna ja globaalprobleemide pärast, kuid võrreldes teiste riikide noortega on tulemused tagasihoidlikud, kirjutab Tallinna Ülikooli lektor Imbi Henno.