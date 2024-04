MARTIN EHALA ⟩ Hääleõiguse äravõtmine on ajaloolise kaaluga otsustuskoht

Tegemist on taasiseseisvunud Eesti ajaloo ühe olulisema küsimusega, mis jääb alla vaid NATOsse ja Euroopa Liitu astumisele. Neile otsustele eelnes laiaulatuslik avalik arutelu. Arutelu hääleõiguse äravõtmise üle on olnud kasin. Kuid sellise kaaluga küsimusi ei saa otsustada justkui joonealuse märkusena linnavõimu kauplemise käigus, enne kui avalikkus asjast arugi on saanud.