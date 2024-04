TIIT MARAN ⟩ Metsatööstus ja loodusega etteantud piirid metsaseaduse muudatuste ootuses

Praegused raievalikud on viinud selleni, et üha vähem on ehitusmaterjali varumiseks sobivaid vanemaid okaspuumetsi ja üha rohkem lehtpuuenamusega metsi, näiteks kaasikuid.

Eesti metsa puutuvas on keskne küsimus, kuidas loobuda osast hetkehüvedest ja kasust, et ka järgmistele põlvedele võimalus jätta. Mets kui toore, keskkond ja kultuuriväärtus on liiga oluline selleks, et seda käsitleda kitsalt oleviku seisukohalt, kirjutab riigikogu keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran (SDE).